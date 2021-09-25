يشق البحر بيد واحدة.. محمد يتحدى بتر ذراعه ويحلم بالأولمبياد في السباحة.. فيديو

الرياضة دائما ما تكون هى باب الأمل أمام ذوى الاحتياجات الخاصة ومنها السباحة ، فمنهم من استطاع الظهور امام العالم في كبرى البطولات العالمية ، وفى قصتنا اليوم نروى كيف استطاع شاب بذراع واحد ان يسابق أقرانه فى سباق السباحة للهواة.



لم يكن الحادث الأليم الذى تعرض له الشاب " محمد فرج " قبل 18 عاما وأدى الى بتر احد ذراعيه وإصابة جزء من الاخر سببا فى فقدان أمله ولكنه اصبح سباحا يطمح فى المشاركة فى الألعاب الأولمبية الخاصة بذوي الخاصة .



يقول " محمد " انه عندما كان صغير فى سن الثانية عشر تعرض لحادث صعق كهرباء فى احد المحولات الموجودة فى الشارع اثناء لعبة لكرة القدم مع اصدقاءه مما تسبب فى فقد زراعه ولكنة لم ييأس فأصابته كانت دافعا له ليتحدى اعاقته وينجح فى تعلم السباحة .



واضاف بانه كان لمدربه الكابتن " خالد محمد " الفضل فى تدربه فبدء معه تدريجيا حتى وصل الى مستوى متميز فى السباحة مما تسبب فى شهرته داخل بلدته .



وطالب " محمد " وزير الشباب والرياضة بان يتبنى موهبته وان يلحقه باحد المسابقات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا بان محافظة الاقصر ليس بها هذا النوع من المسابقات فى السباحة لذوى الاحتياجات قائلا : " انا نفسي وزارة الشباب والرياضية تتبنى موهبتنى وادخل مسابقات ذوى الهمم "

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