قصف صاروخي يستهدف القوات التركية شمال العراق

أفادت قناة “روسيا اليوم” اليوم الجمعة، بورود أنباء عن سقوط عدة صواريخ بالقرب من معسكر زليكان شمال الموصل في محافظة نينوى بالعراق والذي تتواجد فيه قوات تركية.

وذكرت القناة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصواريخ سقطت خارج المعسكر.

وأشارت القناة إلى سقوط 5 صواريخ اثنان منها سقطا على قرية هنجيروك، واثنان على سفح جبل بعشيقة وواحد سقط على قرية نجومك في أطراف مدينة الموصل.

وأوضح مصدر أمني، أن خمسة صواريخ سقطت بالقرب من المعسكر 3 منها انفجرت، فيما لم ينفجر الاثنان الآخران.

وسبق أن تعرض المعسكر لعدة هجمات في الأشهر الماضية.

وأعلنت تركيا في 12 سبتمبر الجاري، مقتل أحد جنودها خلال العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وذكر الإعلام التركي أن جنودا أتراك تعرضوا لإطلاق النار فور خروجهم من قاعدة عسكرية.