المفتي: العبقرية المصرية في المساواه تجلت خلال عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، تهتم بمجالات عديدة، منها الحرص على المساواة وعدم التمييز.

وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن بناء كاتدرائية ميلاد المسيح وحديث الإمام أحمد الطيب بها وكذا بناء مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية وحديث قداسة البابا تواضروس الثانى به يجسد العبقرية المصرية التى تجلت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع شوقى علام، أن النسيج المجتمعي المصري لم يميز بين مواطن وآخر، في ظل منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذي تحيطه المحبة والتسامح والسلام.

وتحدث الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن شيخ الإسلام الليث بن سعد محدث وإمام أهل مصر في زمانه.

وقال شوقى علام، إن الإمام الشافعى قال عن الليث بن سعد إنه أفقه من الإمام مالك لولا أن تلاميذه لم يقوموا به.

وتابع مفتي الجمهورية، أن أوفى كتاب جمع آراء الليث بن سعد هو كتاب المغنى.

وأردف شوقى علام: “نستطيع من خلال المراجع والمصادر جمع فقه الإمام الليث بن سعد وجعله مدرسة فقهية فى موضعها الحقيقي”.