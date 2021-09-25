مجلس النواب يعود إلى الانعقاد 2 أكتوبر ..برلمانيون يكشفون الملفات المطروحة علي الأجندة التشريعية ..الإيجار القديم والمحليات و صندوق دعم الفلاح الأبرز

مع عودة الانعقاد

قانوني الإيجار القديم والمحليات من أولويات البرلمان

صندوق دعم الفلاح واقتناء الحيوانات الأليفة علي أجندة زراعة النواب

تقديم مشروع قانون لمكافحة الإعلانات الخادشة للحياء بالقنوات الخاصة

دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتواصل “ صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أهم الملفات المطروحة علي الأجندة التشريعية للمجلس من مشروعات قوانين ومقترحات بشكل عام ، وفي هذا الإطار تم رصد المزيد من الافكار التي يعتزم النواب تقديمها بدور الإنعقاد الجديد.

بداية، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التي لم يتم مناقشتها في دور الإنعقاد الأول ووفقا للائحة الداخلية للمجلس سيتم إعادة طرحها مجددا للإنتهاء منها.

وأضاف " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه من المتوقع إحتلال قانوني الإيجار القديم والمحليات علي آولويات أجندة البرلمان، وذلك نظرا لوجود مطالبات عديدة من المواطنين بسرعة طرح القانونين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن أغلب القوانين التي يسعي المجلس لإقرارها لحل العديد من أزمات المواطن تحتاج إلي إجراء العديد من المناقشات وفي أحيان كثيرة يصل إلي الأمر إلي عمل جلسات حوار مجتمعي بإعتبار هذه التشريعات تمس حياة الملايين.

ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن هناك ملفات كثيرة سيتم طرحها علي لجنة الزراعة والأمن الغذائي، تلك الملفات تنقسم إلي نوعين، الأول لم يتم مناقشتها في دور الإنعقاد الأول بسبب إزدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، والثاني ملفات جديدة سيتم طرحها لأول مرة.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها هي ضوابط إقتناء الحيوانات الأليفة، ومشروع قانون صندوق دعم الفلاح بهدف تخفيف الاعباء عن المزارعين، علاوة علي مستجدات ملف الاسمدة والتقاوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه ينوي التقدم بعدد من الأفكار التي تدعم قطاع الزراعة والري من ضمنها الاستغلال الأمثل لمياة الأمطار سواء من خلال مخرات السيول أو غيرها، علاوة علي استصلاح الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل كشف النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عن أجندة اللجنة في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مؤكدا أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس سيتم إعادة تقديم كافة طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التي لم يتم النظر فيها في دور الإنعقاد الماضي.

و أعلن " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن إعتزامه بتقديم مشروع قانون خاص بمكافحة الاعلانات غير المرخصة التي يتسم بعضها بكونها خادش للحياء التي يتم إذاعتها علي بعض القنوات الخاصة ( غير المشهورة) القائم عملها علي تحقيق ارباح مادية طائلة من تدفق الاعلانات دون الإلتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أنه يري حتمية تسليط الضوء علي المادة الخاصة بالمعاش المبكر بقانون التأمينات الجديد وذلك لبحث الطلبات المقدمة من الموظفين لتسوية المعاش ولم يتم البت فيها حتي الآن.

وأكد البرلماني، أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي من أولويات أجندة لجنة القوي العاملة لا سيما بعد حديث الرئيس السيسي عنه لأكثر من مرة في عدد من الفعاليات علاوة علي مطالبة الكثير من المواطنين بسرعة إصداره.