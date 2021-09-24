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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

صدى البلد

جميعا مر علينا تجارب كثيرة في الحياة بعضا منها ترك أثرًا في القلب، وخذلان من بعض الاشخاص والهروب من الحياة، وانحسارنا داخل دائرة مغلقة لم تستطيع الخروج منها، وكأننا اكتفينا بتجربة فاشلة وليس لدينا استعداد لخوض عده تجارب أخري.


وكأن الحياة توقفت عند خروج بعض الأشخاص من حياتنا، وأن العالم انتهي بعد أي تجربة فاشلة.

 
نعم قد نتألم من الفشل ويصيبنا الصمت والاكتئاب أحيانا، ونهمل حياتنا ونكتفي بالنظر خلف النافذة خوفًا لتكرار تجربة أخري.


ولم ندرك أن بعد أي تجربة هي بمثابة درس نتعلم منه قد تكون صعبة في وقتها، ولكن بعد اجتياز التجربة أيا كان نوعها نصبح لدينا الخبرة والوعي لمعرفة الأشخاص، وكيفية التعامل معهم وأيضا كافة أمور حياتنا نصبح نسير علي الطريق الصحيح، وندرك جيدًا الأفعال والكلمات إن كانت صدقًا أم كذبًا.

 
قد نكتشف أيضا عند نجاحنا كام مره فشلنا، وأن بعد كل تجربة فاشلة كانت السبب في النجاح والنظر للمستقبل بطريقه إيجابيه كلها تفاؤل، وعلينا أن ندرك من أجل نجاح حياتنا علينا نخوض عده تجارب لنتعلم أصول الحياة.

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