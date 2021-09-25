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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| استقبال حافل لـ السيسي أعلى كوبري السلام.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار.. والمضادات الحيوية تؤدي للوفاة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، نرصد أبرزها  
في التقرير التالي:

 

وسط فرحة عارمة.. شاهد | استقبال العاملين للرئيس السيسي أعلى كوبري السلام
استقبل العاملون بكوبري السلام، الرئيس السيسي بالهتافات حاملين الأعلام، ليقوم الرئيس السيسي بتحيتهم.
 


الرئيس السيسي: محدش كان يصدق أننا نشق الجبل علشان نعمل محور.. فيديو
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده المنطقة المحيطة بحي الأسمرات، حديثه للعاملين والمسؤولين،  
قائلا: "بشكركم محدش كان يصدق أننا نشق الجبل علشان نعمل طريق محور زي دا".
 


شريف عامر عن مداخلة السيسي معه: لما الرئيس يتابع برنامجك شرف عالي
أعرب الإعلامي شريف عامر، عن سعادته لإجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية ببرنامجه يحدث  
في مصر خلال تقديمه حلقة عن الهجرة غير الشرعية.
 


نعمة.. عمرو أديب يتحدث عن مداخلة الرئيس السيسي مع برنامج الحكاية
عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لإجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلة هاتفية ببرنامجه "الحكاية".
 


وزير ليبي: ننتظر مليون مصري لإعادة إعمار ليبيا.. فيديو
قال سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، إن الدولة الليبية، تحتاج إلى إعادة إعمار شبه  
كاملة، فى كافة النواحى الإقتصادية والإجتماعية.
 


"الخارجية الأمريكية": نتطلع إلى حوار استراتيجي مع مصر قريبا.. فيديو
قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، إن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية  
ومصر علاقة استراتيجية وتغطي مجالات كثيرة عبر عقود ماضية.
 


قدرات| تعليق صارخ من تامر أمين على هزيمة يد الزمالك للأهلي.. فيديو
قال الإعلامى تامر أمين فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إنه كان لابد من إذاعة مبارة كرة اليد  
لنادييّ الأهلى والزمالك فى التليفزيون.
 


3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن خطورة تناول المضادات الحيوية  
دون داعي.
 

 

الأرصاد: سقوط أمطار على بعض المناطق بالسواحل الشمالية
قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في معظم أيام فصل الخريف يعتبر هو ربيع جمهورية مصر العربية.
 

 

 

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