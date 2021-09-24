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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هويتنا وثقافتنا مصرية

وزير ليبي: ننتظر مليون مصري لإعادة إعمار ليبيا.. فيديو

سلامة الغويل
سلامة الغويل

قال سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، إن الدولة الليبية، تحتاج إلى إعادة إعمار شبه كاملة، فى كافة النواحى الإقتصادية والإجتماعية.


وأضاف الغويل خلال مداخلة، مع برنامج "مشروعات مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن إعمار ليبيا سيبدأ بالمشروعات التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل التعليم، الصحة، البنية الأساسية.


وتابع وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية: "هويتنا وثقافتنا مصرية، وننتظر دخول شركات القطاعين العام والخاص المصرية للسوق الليبية لإعادة  الإعمار".

وأكد  وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أنهم جاهزون لاستقبال مليون عامل مصرى.

وكان قال سلامة الغويل، إنه هناك ضرورة لـ نقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات الإعمار والتنمية.

وأضاف سلامة الغويل، أن مصر الأخ الأكبر لعمل توافق بين الأطراف الليبية.

وتابع وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أنه “تم توقيع 14 اتفاقية مع مصر في مجالات إعادة الإعمار والنقل ومختلف المجالات”.


وأشار سلامة الغويل إلى أن الاتفاقيات التنموية الموقعة مع مصر هي بداية لسلسلة من التعاون المشترك، قائلا: "نحتاج لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والبناء”.


 

سلامة الغويل وزير الدولة الليبي الدولة الليبية إعادة إعمار مشروعات مصر

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