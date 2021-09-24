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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن خطورة تناول المضادات الحيوية دون داعي.

وحذر خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، من تناول أدوية دون داعي خاصة أن تناول المضادات الحيوية من تلقاء المريض أمر خطير.

ووصف  الدكتور حسام موافي الميكروبات بـ «الانتهازية» التي تنتظر الفرصة مع ضعف المناعة وتهاجم جسم الإنسان.

وكشف الدكتور حسام موافي أن المضادات الحيوية تؤثر سلبيا على نخاع العظم، المسئول عن الكرات الحمراء وكرات الدم البيضاء ويمنع عمل الصفائح الدموية، وبفعل المضادات الحيوية العنيفة تؤثر على كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

وتابع في رده على سؤال من أحد متابعين البرنامج بأن مريض أجرى جراحة بالبواسير وتناول مضادات حيوية لمدة شهر وتوفى، موضحا أن كثرة تناول المضادات الحيوية تؤدي للإصابه بهبوط في نخاع العظم وحدثت التهابات نتيجة عدم تكوين كرات دم بيضاء مع الإصابة بالإنيما مع عدم تكوين كرات دم حمراء وحدوث نزيف في المخ لعدم تكوين صفائح دموية.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن كل 100 مريض يغسل الكلية نصفهم بسبب سوء استخدام الأدوية. 

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