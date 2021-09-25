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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين نقبا عن الآثار بمنشأة ناصر

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة  قيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها ، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 20 متر-  أدوات ومعدات التنقيب.

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

 

حبس شخصين حبس التنقيب عن الاثار شرطة منشأة ناصر امن القاهرة

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