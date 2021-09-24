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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي سموحة يكرم أبناء النادي من أوائل الثانوية العامة .. صور

نادي سموحة يكرم أوائل
نادي سموحة يكرم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين

نظم نادى سموحة، مساء اليوم الجمعة حفلا ضخماً لتكريم المتفوقين علمياً من أبناء النادي في الشهادات الإعدادية والثانوية وخريجي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة: "سعادتي لا توصف وانا أقف بينكم اليوم، لحظات التكريم لا تنسي ، ونادى سموحة فخور بكم دائماً".

وأضاف"عامر" :  اليوم نحتفل بأبناءنا المتفوقين علمياً ونحتفي بإلغاء تحمل الاعضاء مبلغ 500 جنيها وكذلك حملة شجع سموحة مشيراً إلي أن حملة شجع سموحة ليست فقط للأبطال الرياضيين بل لجميع أبناء سموحة المتميزين في شتى المجالات علميا ورياضيا وثقافياً .

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واكد رئيس نادى سموحة على أن المجلس  استراتيجيته الناجحة من أجل الوصول إلي أعلي درجات التطويروالتطورعلى الرغم من الظروف التى واجهها المجلس فى ظل جائحة فيروس كورونا التى كبدت الأندية في العالم خسائر مالية كبرى، إلا أن الجهود المبذولة نجحت في العبور بسفينة سموحة الي بر الأمان.

وخلال الحفل استعرض المهندس محمد فرج عامر جزء لخطة التطوير المستقبلية من خلال فيلماً توثيقيا تضمن مشروع فندق النادي الذى تم تصميمه وفقا لأعلي المعايير، وكذلك مشروع فرع النادى بمدينة العلمين الجديدة الذى يعد مشروعا قوميا علي أعلي مستوي .

وكرم مجلس إدارة النادى المتفوقين علمياً من أبناء النادى ومنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم وتشجيعهم علي مواصلة المضي قدما في طريق العلم.

من جانبه أعرب الدكتور عمر الغنيمى عضو مجلس إدارة النادي عن سعادته بالحضور وتكريم المتفوقين علمياً رفقة المهندس محمد فرج عامر وأعضاء مجلس إدارة النادي وسط هذا الجمع من أبناء سموحة المتفوقين.

وتطرق "الغنيمي" للحديث عن حملة شجع سموحة مؤكدا أنها حققت نجاحا مبهرا وأصبحت ظاهرة مميزة بالشارع الرياضي لإبراز ما يقدمه أبناء نادى سموحة .

كما تحدث عن رؤية سموحة 2032 لتطوير النادى واهم الأفكار التطويرية التى يستهدفها مجلس إدارة النادي.

وشهد الحفل حضور المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى وأعضاء مجلس إدارته الأستاذ أحمد حسن وأسامة نعمان، الدكتور عمر الغنيمى، المهندسة إيمان جابر.

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سموحة فيروس كورونا جامعة الإسكندرية الماجستير والدكتوراه يوم الجمعة أوائل الثانوية العلمين الجديدة

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