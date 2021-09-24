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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| بعد تراجعه المفاجئ.. رئيس شعبة الذهب: يصعب التكهن بمستقبل أسعار الذهب.. كيف نجحت الحكومة في ميكنة الضرائب والجمارك.. «المقاولون العرب» تواصل تنفيذ كوبري عدلي منصور

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضي عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية منها:

فخر صناعة المقاولات.. «المقاولون العرب» تواصل تنفيذ كوبري عدلي منصور .. فيديو

تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروع كوبري عدلي منصور بمنطقة العاشر من رمضان، أحد المشروعات التى تأتى ضمن خطة الدولة وتنفذه وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حيث يستخدم الكوبري لحركة السيارات القادمة من اتجاه المعادى والقاهرة الجديدة والمتجهة إلى مناطق السلام والمرج وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

بعد تراجعه المفاجئ.. رئيس شعبة الذهب: يصعب التكهن بمستقبل أسعار الذهب الفترة المقبلة

قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من الصعب التكهن بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بورصة الذهب تتأثر بعدد من العوامل منها: حركة الدولار وقرارات المجلس الفيدرالي فضلا عن تصريحات قادة الدول الكبرى.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس.. صور

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بشرى سارة للمواطنين، وهى مد فترة معرض "أهلًا مدارس الرئيسي" المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات حتى نهاية يوم الجمعة 1 من أكتوبر القادم بدلًا من موعد نهايته ، والذي كان مقررًا له 30 من سبتمبر الجاري.

كيف نجحت الحكومة في ميكنة الضرائب والجمارك؟.. زيادة الحصيلة كلمة السر

تسعي الحكومة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري والمحدد في نهاية مارس القادم ،إلى اكتمال عمليات ميكنة كافة المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وخصوصا مصلحتي الضرائب والجمارك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق كافة العمليات الضريبية والجمركية المميكنة تيسيرا علي الممولين والمستثمرين بما ينعكس علي زيادة الإيرادات العامة و يرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال.

رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات الأكثر احتياجا، عن طريق موقع "دعم مصر" أو “بوابة مصر الرقمية”.

بالتقسيط وبدون مقدم| تيسيرات حكومية لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي

أتاح جهاز تنمية المشروعات آلية لدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي عن طريق التقسيط وبدون مقدم أو فوائد.

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