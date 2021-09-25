أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

لا يكتمل حفل الزفاف بدون القليل من الدراما والكثير من الرقص، وعلى الرغم من انتشار مقاطع فيديو للدخلات الغربية للعرائس إلا أن هذا الفيديو صادم حقًا.

بملابس أنيقة دخل العروسان إلى حفل زفافهما متألقان، على أنغام أغنية بوب شهيرة، ثم بدأ الثنائى يحتفلان بيومهما ن خلال حركات غريبة إلى حد ما قبل أن تقع الكارثة.

في بداية الفيديو، يمكن رؤية العروسان يدخلان برقصة غريبة إلى حفل زفافهما بينما يمسكان أيدي بعضهما البعض ويتجهان مباشرة إلى حلبة الرقص وسط فرحة أقاربهم.

ولكن بعد فترة وجيزة من وصولها إلى حلبة الرقص، حاولت العروس القفز على ظهر العريس، لكن فقد العريس توازنه فجأة، وسقط بعروسه من فوق المسرح.

لكن الأغرب في الأمر أنهما رغم السقوط القاتل نفضا الغبار عن الحادث، وبدءا الرقص مرة أخرى بنفس الطاقة.

تمت مشاركة مقطع الفيديو المتداول عبر تطبيق Instagram، بواسطة مستخدم يُدعى Surprise Love Stories، وحصد حتى الآن أكثر من 2.5 مليون مشاهدة و 53000 إعجاب.

https://www.instagram.com/reel/CTqCxKyIWD6/?utm_medium=copy_link