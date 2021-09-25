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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم| انخفاض فى درجات الحرارة على كافة انحاء القاهرة الكبرى نهاراً

صدى البلد

يشهد طقس اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة انحاء القاهرة الكبرى نهاراً و لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة .

الطقس الآن.. سحب منخفضة فوق الإسكندرية ومناطق الساحل الغربي

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 24-9-2021

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على كافة انحاء القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

 

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت 25 سبتمبر كالاتي :       

 القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة

والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة

 مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

 شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 30

 طنطا الصغرى 22 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 29

 بلطيم الصغرى 23 العظمى 28

  السلوم الصغرى 22 والعظمى 27

 سيوة الصغرى 20 والعظمى 28

 بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

 دمياط الصغرى 21 والعظمى 28

 الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 30

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 30

 السويس الصغرى 22 والعظمى 29

 العريش الصغرى 20 والعظمى 29

 رفح الصغرى 20 والعظمى 29

  طابا الصغرى 25 والعظمى 32

حلايب الصغرى 26 والعظمى 32

 

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