الطقس الآن.. سحب منخفضة فوق الإسكندرية ومناطق الساحل الغربي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية؛ تشير إلى تكون السحب المنخفضة الآن، على الإسكندرية وبعض مناطق الساحل الغربى للبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه قد يصاحب هذه السحب سقوط الأمطار على بعد مناطق سواحل البلاد الغربية والإسكندرية على فترات ومناطق متفرقة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، والذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة في على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون طقس اليوم، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، غدا، يكون لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

الطقس الآن

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، خلال طقس اليوم، هي الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة.

السواحل الشمالية 27 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 درجة.

شمال الصعيد 32 درجة.

جنوب الصعيد 38 درجة.

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45

جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35

شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

