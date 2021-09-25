محافظ الوادي الجديد : توصيل الغاز الطبيعي لـ ٨٠ ٪ من المستهدفين بالمرحلة الأولي

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بنسبة ٨٠ ٪ من المستهدف بالمرحلة الأولي من المشروع والتي تشمل ٧ آلاف عميل من إجمالي ١٤ ألف عميل بمدينة الخارجة .

وأوضحت المهندسة إيمان حسين المنسق العام للمشروع أن إجمالي التعاقدات المنزلية بلغ ٥٥٢٠ عميل، كما يتم التجهيز للعمل بالمرحلة الثانية والتي تشمل تنفيذ الشبكات الارضية بباقي أحياء مدينة الخارجة .

وقد بلغ إجمالي السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي ١٥٠ سيارة ما بين أجرة وملاكي وحكومي وذلك ضمن الخدمات التي يشملها المشروع.

اقرا ايضا: