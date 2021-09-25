ليس لدينا حجة.. حازم إمام : دوري أبطال إفريقيا طموح لاعبي الزمالك

أكد حازم إمام نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا هي الأهم بالنسبة للاعبي القلعة البيضاء بجانب الدورى الممتاز.

قال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية : دوري أبطال إفريقيا هو اللقب الوحيد الذي ينقص الجيل الحالي من اللاعبين موضحا أن جمهور الزمالك يطالب بها ويقاتلون من أجل الفوز بها.

واستطرد حازم إمام: في الماضي كنا نفقد عددا كبيرا من اللاعبين عقب الفوز بالدوري فنحتاج إلى وقت من أجل التأقلم لكن في الوقت الحالي لدينا استقرار فني وتعلمنا من الخطأ والقوام ثابت فلا يوجد حجة كما كان في الماضي.

وديتين تجهزان الزمالك إستعدادا لـ توسكر

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للقاء توسكر الكيني المقرر له أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي عن أن الزمالك يخوض الودية الأولى يوم 30 سبتمبر الجاري على أن يخوض الودية الثانية يوم 8 أكتوبر المقبل ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراتين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويقوم الجهاز الإداري للفريق حاليا بالاتفاق على طرفي المباراتين الوديتين بناء على طلب المدير الفني الفرنسي.

احتفل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على إحضار تورتة خاصة لـ أشرف بنشرقي وظهر كارتيرون وهو يحمل تورته عيد الميلاد وسط حالة من الفرحة، وذلك على هامش التدريب، الذي أقيم اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فتحت باب التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وعقد أشرف بن شرقي جلسة مع مسؤولي الزمالك اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.