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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض وديتين استعدادا لـ توسكر الكيني

الزمالك
الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للقاء توسكر الكيني المقرر له أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي عن أن الزمالك سيخوض الودية الأولى يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يخوض الودية الثانية يوم 8 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراتين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويقوم الجهاز الإداري للفريق حاليا بالاتفاق على طرفي المباراتين الوديتين بناء على طلب المدير الفني الفرنسي.

كارتيرون الزمالك دوري ابطال افريقيا

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