منة فضالي تتألق بمكياج جذاب من أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر قصتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي فى الصورة بمكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

وخضعت الفنانة منة فضالي لعملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".



وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد دياب، وفردوس عبد الحميد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وريم سامي، وملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.