عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام وآخر للجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوى

رشوة
رشوة

أحال المستشار خالد ضياء الدينالمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام ومراقب سكنى إلى الجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة بصفته موظفا عموما - رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على دفعات شهرية  على سبيل الرشوة أخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه.

كما أن المتهم الثاني توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ الشاهد الأول، فأجرى تحرياته بشأن الواقعة، فأكدت صحتها، من طلب المتهم الأول مبالغ مالية  على سبيل الرشوة  من الشاهد الأول مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بأن طلب منه خمسة وعشرين ألف جنيه شهريا مقابل التغاضي عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ القمامة، وعدم توقيع غرامات عليه، بالمخالفة لما يقضي به تعاقده مع الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم يظل هذا التعاقد سارا ويمكنه صرف مستحقاته الناشئة عنه فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين المتهم الأول والشاهد الأول، وقد أسفر تنفيذه، على رصد محادثة هاتفية بذات التاريخ - طلب المتهم الأول من الشاهد الأول خلالها لقاءه أمام إحدى محطات الوقود بدائرة

التزامه بدائرة الحي، فتوجه الشاهد الأول إليه حيث طلب . بعد أن زوده بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع وإذ التقيا على نحو ما اتفقا عليه؛ أعاد المتهم الأول طلب الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته على نحو ما أكدته التحريات، فتظاهر الشاهد الأول بالموافقة، واتفقا على إرجاء استلام مبلغ الرشوة المطلوب لموع آخر، ريثما يتمكن من تجهيزه.

وبتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲۰ رصد محادثة هاتفية أخرى طلب المتهم الأول من الشاهد الأول خلالها لقاءه أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة، فتوجه الأخير إليه حيث طلب . بعد أن أمده بالدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المطلوب، المقدرة بخمسة وعشرين ألف جنيه، وزوده بالأدوات الفنية اللازمة الرصد لقائهما المزمع والتقاه والمتهم الثاني وسلمه دفعة الرشوة المطلوبة، فسلمها بدوره للمتهم الثاني، فضبطهما - نفاذا لإذن النيابة العامة ومبلغ الرشوة. وبإجرائه تحرياته حول الأخيرتوصلت إلى علمه بواقعة الرشوة، وتوسطه في أخذ دفعتها الأولى متلبسا على نحو ما سلف

ر خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة رئيس وحدة الرصد البيئ بحى دار السلام رشاوى مالية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس طبيب وموظف لاتهامهما بالتنمر على ممرض داخل مستشفى

ترشيحاتنا

تشاد تخطط لمضاعفة حجم جيشها.. ما الأمر؟

الرى: تنفيذ 3 قناطر للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر

بعد 16عاما.. لماذا يهدد رحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا مصير أوروبا بالكامل؟

إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام وآخر للجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوى

أفضل دعاء مستجاب وأوقاته

ال باتشينو العرب.. لماذا قررت يسرا إعادة مشهد أمام خالد صالح بعد تصويره؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ