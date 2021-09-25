برلماني: الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه نقص الغذاء بإفريقيا

وصف النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة النظم الغذائية أمام منظمة الامم المتحدة ، بالتاريخية خاصة أنها تطرقت إلى العديد من القضايا على رأسها نقص الغذاء ، لأنها تعد مسألة أساسية تهم العالم أجمع ولا بد من الاهتمام بها.



وقال " المنزلاوى "، فى بيان له أصدره اليوم ، إن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية فيما يتعلق بمواجهة مشكلات الجوع ونقص الغذاء ، موضحاً أنه من سوء حظ الدول الأفريقية أنها تشهد مجموعة من التحديات من بينها نقص الغذاء .



ووجه النائب محمد المنزلاوى، تحية قلبية الى الرئيس السيسى الذى دائما فى جميع مشاركاته المهمة وكلماته التاريخية أمام جميع الفعاليات الاقليمية والدولية يعطى أكبر اهتمام بقضايا القارة الافريقية ولذلك فتح الرئيس السيسى ملف الغذاء بدول القارة السمراء ومشكلات الجوع.



وأعلن المنزلاوي ، تأييده التام لرؤية الرئيس السيسى التى طرحها خلال كلمته، وأكد فيها ضرورة أن تكون هناك شروط ميسرة للدول الأفريقية ، لحل هذه الأزمة الخاصة بالمجاعة وسوء التغذية، بجانب تمويل البناء الصحى وهذا تحدى مهم بعد ظهور فيروس كورونا ، إضافة الى اهتمام الرئيس السيسى وتأكيده على ضرورة التكاتف الدولى من أجل التصدي للمشكلات الخاصة بالتغير المناخ وأثره خاصة في إفريقيا.