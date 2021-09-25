عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصاً في حادث انقلاب سيارة نقل بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، أمام قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم حادث انقلاب سيارة نصف نقل، محملة بالعمال.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم، ووجود مصابين.

خلال ٢٤ ساعة.. تحرير ٣٣٥٤ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصرع سيدة واصابة رجل في حريق التهم شقة بالهرم

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف من مختلف التمركزات، لموقع الحادث، وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث.

وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي الذي استقبل 15 مصاباً لقربه من الحادث، ويتم حالياً إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لجميع المصابين داخل المستشفى.

حادث كفر الشيخ الشرطة محافظة كفر الشيخ انقلاب سيارة

موضوعات متعلقة

بدء الكشف الطبي الشامل للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة كفر الشيخ

العثور على جثة شاب داخل مسكنه بكفر الشيخ

من أسرة واحدة| إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الكشف على 776 مواطناً بقافلة طبية مجانية في كفر الشيخ.. صور

إطلاق الدورة التدريبية لإخصائي الإرشاد الزراعي في كفر الشيخ.. صور

النور مكانه في القلوب.. معلم يبتكر برنامجًا لتعليم المكفوفين الحاسب الآلي وبرايل.. شاهد

عطية رمضان .. أول مرشح لذوي الهمم يخوض انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي

مصرع شخص في حادث على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

220 ألف طن.. الثروة السمكية تكشف موعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

حكم نهائى.. حظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أسامة نبيه يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم عودته للجهاز الفني

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ