إصابة 15 شخصاً في حادث انقلاب سيارة نقل بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، أمام قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم حادث انقلاب سيارة نصف نقل، محملة بالعمال.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من قرية العاقولة التابعة لمركز بلطيم، ووجود مصابين.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف من مختلف التمركزات، لموقع الحادث، وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث.

وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي الذي استقبل 15 مصاباً لقربه من الحادث، ويتم حالياً إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لجميع المصابين داخل المستشفى.