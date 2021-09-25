مصرع سيدة واصابة رجل في حريق التهم شقة بالهرم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر في حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، عقب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهما إلى المستشفى، ونجح رجال الحماية المدنية بالجيزة ، فى السيطرة على الحريق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنصورية - هرم، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى موقع البلاغ واخماد الحريق.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد.

وتبين عقب انتهاء عمليات اخماد النيران مصرع سيدة داخل الشقة واصابة شخص اخر محتنقين جراء أدخنة الحريق.

تم تحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.