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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك الصباحي.. كارتيرون يجتمع بـ أحمد سيد "زيزو"

كارتيرون مدرب الزمالك
كارتيرون مدرب الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع أحمد سيد زيزو في نهاية التدريب الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وحرص كارتيرون على منح زيزو بعض التعليمات الخاصة، وتحفيزه على الظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة، وشدد على أنه يثق في قدراته جيدا ويعلم أن لديه الكثير لتقديمه مع الفريق في الموسم الجديد.

قام كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال التدريب الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأدت كل مجموعة تدريبات التسديد على المرمى، في حين أدت المجموعة الثانية تدريبات على الكرات العرضية، في حين قامت المجموعة الثالثة بالتدريب على ركلات الترجيح.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

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