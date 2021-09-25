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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاى تاخد قرار فى حياتك صح.. إخصائية نفسية تجيب

الإخصائية النفسية
الإخصائية النفسية راندا الطحان

قالت راندا الطحان، الاخصائية النفسية، إنه يجب على كل شخص مقبل على أخذ قرار أن يدرسه جيدًا لأنه ليس كلام نظرى فقط، ولكن هو تفكير من الناحية الإيجابية وفى كافة الاتجاهات.


وأضافت الطحان، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومن تقديم الإعلاميان هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، أنه يجب على كل انسان قبل ان يأخذ قرار أن يجلس مع نفسه ويعطى لنفسه وقت بدون أى استعجال أو أى ضغوطات نفسية واجتماعية تؤثر على القرار الذي نقوم بأخذه وكل هذا فى صالح القرار الذى سنتاخذه.


ولفتت إلى أن «دراسة القرار تأتي من التفكير فى ان القرار هذا بماذا يفيدني وهتعلم ايه من القرار والتأكد من ايجابية القرار جيدًا قبل اتخاذه».

العوامل المؤثرة على هرمون السعادة

واشارت الطحان إلى ان العوامل الجوية وتغير الاجواء مع بداية الخريف تؤثر على الساعة البيولوجية للانسان وقد يصاب بالاكتئاب الموسمي نتيجة لتغير الفصول ويؤثر على الحالة المزاجية للشخص و شهيته،مشيرة إلى ان من اهم العوامل التى نتخلص بها من الاكتئاب الموسمي التعرض للشمس والخروج والاستماع بالجو.

أخصائية نفسية صباح الخير يا مصر الساعة البيولوجية الحالة المزاجية العوامل المؤثر الفضائية المصرية

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