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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.. سهر الصايغ تقدم الحفل

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء يوم الاثنين المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

 

ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

 

تفاصيل حفل الافتتاح 

يخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة حفل الافتتاح النجم الشاب حمزة العيلي والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ.

 

وكشف المخرج اسلام إمام للمركز الإعلامي للمهرجان عن بعض تفاصيل وملامح الحفل، قائلا: هذه الدورة من المهرجان تحمل اسم "الكاتب المسرحي المصري" ولذلك سيدور حفل الافتتاح حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.

 

وأوضح "إمام" أنه عقب انتهاء الافتتاح، سيتم تكريم الفنانين المكرمين في هذه الدورة ، وهم: اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث، بالإضافة لتكريم الفنان أشرف عبد الغفور، والفنان فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

 

احتفالية " الكاتب المصري " ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.

 

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والفنان أشرف عبد الغفور، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.

المهرجان المهرجان القومي للمسرح المصري الأوبرا دار الأوبرا إيناس عبد الدايم الدكتورة ايناس عبد الدايم حفل سهر الصايغ

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