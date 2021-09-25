عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية في المحاكم.. تعرف عليها

صدى البلد

حدد قانون الإجراءات الجنائية للحالات التي يتم خلالها انقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص القانون على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

txt

مجلس النواب يعود إلى الانعقاد 2 أكتوبر ..برلمانيون يكشفون الملفات المطروحة علي الأجندة التشريعية ..الإيجار القديم والمحليات و صندوق دعم الفلاح الأبرز

txt

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر والشيوخ 5 من الشهر نفسه


وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

النيابة العامة قانون العقوبات المخالفات المحكمة الدعوى الجنائية

ترشيحاتنا

البلوجرز الغلابة.. لن تدفع الضريبة إلا في هذه الحالة فقط

حتى لا تعرض نفسك للعقوبة.. 3 شروط للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

عجرفة وتعنت..إثيوبيا:توقيع اتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة في هذه الحالة

علاء فهمي رئيس نادي المعادي واليخت يكشف تفاصيل حفل المئوية |فيديو

وزير النفط السوداني يدعو قبائل كسلا للوصول إلى حلول عاجلة تمنع الأزمات البترولية

تعليقا على انتخابات الهيئات الرياضية.. صبحي: لسنا مع أو ضد أحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

الحبس 5 سنوات للبلوجرز أو اليوتيوبرز المتهربين من دفع الضريبة

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

المزيد

ساحة رأي

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ