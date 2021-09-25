سامح شكري: مصر تدعم مسار خارطة الطريق في ليبيا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تدعم مسار خارطة الطريق التي توافق حولها الأشقاء في ليبيا، وقد تحدد فيها عقد الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مع ضرورة التعامل مع قضية خروج القوات الأجنبية وحل الميليشيات وخروج الأجانب.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، اليوم “السبت”، إلى أن تشكيل حكومة ليبية منتخبة وعمل مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا يمثل عودة ظهور لإرادة الشعب الليبي.

وأضاف: "مصر تدعم هذا المسار وتتفاعل مع الأشقاء في ليبيا لدعم هذه الجهود ونستمر فى إطار الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ومجلس الأمن وبرلين لدعم هذا المسار والتأكيد على ضرورة الوفاء بكل هذه الاستحقاقات ".

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم “السبت”، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن.



وقال لافروف خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه من الضروري انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن من ليبيا والمضي في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.



وأكد لافروف دعم روسيا للعملية السياسية في ليبيا.



وأصدر مجلس النواب الليبي، أمس، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الليبي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية 2021.



وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي إن "مجلس النواب يصدر قرار رقم 6 لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب"، وفقا للموقع الرسمى للمجلس.



يذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وذلك وسط خلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب "البرلمان" منذ إقرار الأخير قانونا للانتخابات الرئاسية.