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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليقا على انتخابات الهيئات الرياضية.. صبحي: لسنا مع أو ضد أحد

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن كل العاملين في وزارة الشباب والرياضة يعملون على قدم وساق في ملفاتها المكلفين بها.

 

أما عن انتخابات الأندية، فقد تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الانتخابات لضمان الشفافية النزاهة ، كاشفا عن بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات داخل الهيئات الرياضية سواء الاتحادات أو الأندية، مشددا على أنه ليس مع أو ضد أحد ولكن الوزارة، تبحث عن الكوادر المحترمة للتواجد على الساحة الرياضية وهي معادلة صعبة ولكن قادرون على تحقيقها.

 

وقال وزير الرياضة ، إن الانتخابات تدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية برئاسة المستشار عبده حسن عطية عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة الاستئناف وعضوية لفيف من المستشارين والقضاة والمختصين، من أجل العمل على ضمان سير العملية الانتخابية والاشراف الكامل على العملية الانتخابية بجميع الهيئات الرياضية بالإضافة الى مسئوليتها عن فحص كل أوراق المتقدمين للعملية الانتخابية أو فحص الطعون لابداء الرأى فيها  وكذلك وضع كافة الضمانات والمتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ من الحيادية والنزاهة والموضوعية وفى التوقيتات المحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.

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