التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون على السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة حسب صحيفة سبق السعودية .

وأدان التحالف استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، قد قال في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مدينة أبها.

وذكر التحالف، في بيان له إن التصعيد الحوثي متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.



ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.