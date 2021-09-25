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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون على السعودية

اسقاط طائرة مفخخة
اسقاط طائرة مفخخة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة حسب صحيفة سبق السعودية .

وأدان التحالف استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية  السعودية، قد قال في وقت سابق  أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مدينة أبها.

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ميليشيا الحوثي تهاجم مدينة أبها بطائرة مسيرة.. وقوات التحالف تعترضها

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي لطائرات مسيرة باتجاه السعودية

وذكر التحالف، في بيان له إن التصعيد الحوثي متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.
 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

السعودية الدفاع الجوي طائرة مسيرة تحالف دعم الشرعية إسقاط طائرة مسيرة

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التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون على السعودية

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