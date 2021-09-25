يستهدف إنتاج 30 طنا يوميا.. إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة

عرض برنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة "إكسترا نيوز، جولة داخل مصنع الغزل والنسيج بالمحلة:



قال أحمد الهاشم العضو المنتدب لشركة الغزل والنسيج، إننا نبذل كل جهدنا لوضع شركتنا في المكانة العالمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج استلزم دمج 9 شركات حلج وتجارة الأقطان في شركة واحدة، كما أنه تم دمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى.



ولفت إلى أن تطوير قطاع الغزل والنسيج تطلب دمج 32 مصنعا في 9 كيانات عملاقة، وذلك لزيادة حجم الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بإنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم داخل المحلة الكبرى.



وأوضح أن مساحة مصنع الغزل والنسيج الجديد بالمحلة الكبري تصل إلى 62.5 ألف متر مربع، منوها إلى أن مصنع المحلة يستهدف إنتاج 30 طنا يوميا من الغزول.



وأشار إلى أن الدولة تستهدف استقطاب خبراء أجانب لاختيار التصميمات الإنتاجية، كما إنها تستهدف إحلال المصانع القديمة بتكلفه تصل إلى 21 مليارا.



وأضاف المهندس علاء كمال مدير موقع إنشاء الغزل بالمحلة ، أن محطات الترطيب تعتبر من أهم الأشياء الأساسية التي يجب أن نركز عليها لأنها تحتاج إلى دقة عالية جدًا في التنفيذ وذلك لوجود الكثير من أعمال التركيبات ولأن كل خطوة مرتبطة بالخطوة السابقة لها ولذلك يجب أن يعمل النظام بشكل متكامل.