افتتاح معرض جدارية "الجوع" للفنان طه القرنى بالزمالك.. 3 أكتوبر

يفتتح فى السادسة من مساء يوم الأحد ٣ أكتوبر المقبل، معرض جدارية "الجوع" للفنان الدكتور طه القرنى بقاعه آزاد بالزمالك، ويستمر المعرض حتى ٢٨ أكتوبر المقبل بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد التشكيليين.

وعن المعرض يقول طه القرنى، إن الجدارية مذكرة قانونية بلغة بصرية تناشد العالم، وتدق جرس إنذار لإعادة الاهتمام بالإنسان البسيط الذى وقع تحت ضغوط الإنسان الكبير أو الرأسمالية المتوحشة والاقتصاد والشح المائى، وباقى الأطراف المتسببة فى إفقار هؤلاء البسطاء.

جدير بالذكر أن الجدارية تصوير زيت على توال، بمساحة ١٠م × ٢م، وبمجرد الإعلان عن المعرض، أحدث حوارا مجتمعيا كبيرا، وسيأتى قراءة النص البصرى مع اقتراب موعد الافتتاح.