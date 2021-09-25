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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: القومي لتطوير التعليم يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل

نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد يصل هذا العام إلى رابعة ابتدائي، حيث تقرر تدريس كتب جديدة تماما، مع تطبيق نظام جديد للتقييم، وذلك في كل مدارس التعليم العام : ( الرسمية – الرسمية للغات – الرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي ، واللغات ).

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أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوي، أن مسيرة تطوير التعليم مسيرة متنامية تسعي دائماً إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية، من خلال توفير منهج معاصر،وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، وأنشطة تربوية رياضية وغير رياضية، ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم ليتقدم ويتميز.

وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن الدولة المصرية، إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم، تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.

كما أعلن أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، تأييده لحرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذلك تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية حتي الصف الرابع الابتدائي تباعاً، لانها تعد من اهم المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة. 

وأشار إلي أن أضافة مواد جديدة لمناهج الصف الرابع الابتدائي يدل علي اعتماد القطاع التعليمي في عملية بناء الخطة على مناهج النظام الجديد التي تهتم بالتركيز على مهارات الريادة، وتعزيز القيم الإيجابية، والنمو الشامل للمتعلم معرفيا ومهاريا، والتركيز على مهارات التفكير الناقد، وإتقان مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتوازن بين تقييم المعارف، وإدماج التكنولوجيا في المنهج الدراسي، وتعزيز المهارات الحياتية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رابعة ابتدائي تطوير التعليم تطوير مناهج التعليم مناهج الصف الرابع الابتدائي

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