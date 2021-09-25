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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرياضة: إنشاء اتحاد نوعي للمشاركة المجتمعية من الشباب لتنفيذ خطط التنمية

لأول مرة .. وزير
لأول مرة .. وزير الشباب والرياضة يعلن إنشاء اتحاد نوعي

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن شباب الخدمة المجتمعية سيكونون في طليعة المشاركين والمنفذين للاتحاد النوعي للخدمة المجتمعية، الذي أعلن عنه الوزير لأول مرة منذ قليل في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب، الذي تدعمه عدد كبير من الوزارات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية العمرانية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي .

 

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن الفئات التي ستشارك في الاتحاد النوعي للخدمة المجتمعية هم شباب اتحاد مصر ، ومراكز شباب مصر، وكذلك أي فئة أو قطاع في الدولة تتشابك خططهم مع وزارة الشباب.

 

وأعلن صبحي إنشاء اتحاد نوعي للمشاركة المجتمعية لأول مرة في وزارة الشباب والرياضة سيقوم بمساندة المجتمع في المجالات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وكذلك المشاركة في المجالات الأخري المتعلقة بالتنمية.

 

وقال الوزير إن الشباب سيكون لهم الدور الرئيسي في تحريك هذا الاتحاد النوعي حيث ستقوم الوزارة بالدعم وسيكون على الشباب دعم الاتحاد بالافكار الجديدة والعمل على ارض الواقع والقيام بتنفيذ الخطط المعلنة من قبل الوزارة لهذا الاتحاد.

 

ومن المقرر أنه سيتم تخصيص ادارات جديدة دخل الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وخطط الاتحاد النوعي الجديد للخدمة المجتمعية، وأكد صبحي على دعم الوزارة ووضع ثقتها بالكامل في الشباب وإيمانها بأنهم سيكونوا على قدر المسؤولية المسنودة اليهم في القيام بتنفيذ خطط التنمية.

 

وأكد صبحي أهمية دور الخدمة المجتمعية والأدوار التي  يقوم بها الشباب وكيفية استثمارها في تنمية مصر والمضي قدما في تنفيذ خطط الدولة مثل خطة حياة كريمة في الريف المصري، وكذلك المشروعات التي تم الاعلان عنها مؤخرا من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تحاد نوعي للمشاركة المجتمعية

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