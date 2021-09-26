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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى ١٠ دقايق.. حضري سلطة السيزر مع الدجاج

صدى البلد

سلطة السيزر واحدة من الأطباق المشهورة في المطبخ المكسيكي، وسميت باسم الشخص الذي حضرها، وهي من الوجبات الخفيفة واللذيذة وسريعة التحضير والغنية بالعديد من العناصر اللازمة لسلامة الجسم.

 

لذا قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير سلطة السيزر مع الدجاج.

 

المكوّنات

مكوّنات السلطة:

شرائح من خبز الفوكاتشيا المقطع إلى قطع رقيقة جداً
عشر قطع من الجمبري المقشر والمنظف والمنزوع الذيل او صدور الدجاج حسب الموجود حبتان من الخس المقطع إلى قطعٍ بالحجم المناسب
كمية من جبنة البارميزان المبشور ناعماً
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر
بيضتان كبيرتا الحجم.

 

مكوّنات التتبيلة:

ثلاث قطع من فيليه الأنشوجة
فص من الثوم المهروس
ثلاث ملاعق صغيرة من الخردل
ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
صفار بيضة كبيرة الحجم
نصف كوب من زيت الزيتون الخفيف
ملح -حسب الرَّغبة-
فلفل أسود -حسب الرَّغبة-

 

طريقة التَّحضير:

وضع قطع فيليه الأنشوجة في وعاء محضرة الطعام.

إضافة الثوم، الخردل، عصير الليمون وصفار البيض في الوعاء. 
تشغيل محضرة الطعام حتى تمتزج كافة المكونات معاً وتتجانس. 
إضافة الزيت على شكل خيط رقيق حتى يتماسك الخليط ويصبح لونه باهتاً. 
التتبيل بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

إضافة زيت الزيتون إلى المقلاة، وتحميص شرائح الفوكاتشيا حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح مقرمشة. 
وضع ماء في قدر، ورفعه على النار حتى يبدأ في الغليان. 
وضع الخس، الفوكاتشيا، صدور الدجاج ،وجبن البارميزان في طبق التقديم، ورصّها جيداً أو تقليبها. 
سكب التتبيلة فوق السلطة لِتصبح جاهزة للتقديم بجانب المأكولات الشهيَّة وبالعافية.

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