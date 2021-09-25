داعية: نبض الحياة تعمل على حفر آبار المياه بمرسى مطروح

قال الدكتور مصطفى العكريشي الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية، أن سيدنا محمد أقسم أن الصدقات لا تنقص المال.



وأضاف العكريشى، في حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج “بنت البلد”، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، الصدقات تجلب البركة للمال معقبا:" المال ليس بكثرتة وإنما ببركته".

وقال العكريشي، أن مؤسسة نبض الحياة تعمل على حفر الآبار لأهالي مرسى مطروح، أن تكلفة حفر بئر المياه 25 ألف جنيه.

وكان قال الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة الهدف منها هو مساعدة غير القادرين، موضحا أن من بين أنشطتها توصيل المياه لغير القادرين في القرى والكفور بجميع أنحاء الجمهورية بالإضافة الي حفر الآبار وبناء المساجد .

وأضاف أحمد صبري أن كل ما نفكر فيه هو تعظيم دور الصدقات وبالتالي نقوم بالتجول في جميع أنحاء الجمهورية من أجل البحث عن غير القادرين وبعدها تقوم مؤسسة نبض الحياة بتوصيل عدادات المياه لهم .

وأوضح أحمد صبري، أن أقل مكان نذهب اليه لتوصيل المياه نقوم بتوصيل 100 وصلة ، لافتا إلى أن مؤسسة نبض الحياة تعمل من خلال فريق مدرب بشكل منظم من أجل إنجاح هذه المنظومة .