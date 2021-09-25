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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن يفك شفرة إنبي ويسجل الهدف الأول لـ الأهلي

صلاح محسن
صلاح محسن

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسحيل الهدف الأول في مرمى إنبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "الأهلي وي"، ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كأس مصر.

سجل صلاح محسن البديل الهدف في الدقيقك 73 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة للكرة التي مررها محمد مجدي أفشة بين دفاعات انبي، وأسكنها صلاح محسن الشباك.

 

الشوط الاول.. 


بدأ الأهلي المباراة بأداء قوي هجومي، وصل إلى مرمى إنبي أكثر من مرة ولكن دون ترجمة لهدف أول يتقدم به على الفريق البترولي.

حاول إنبي الدخول مبكراََ في المباراة، وتوغل محمد طلعت في الدقيقة ٥ من عمر المباراة ودخل منطقة جزاء الأهلي ولكن لم يتمكن من استكمال الهجمة وتراجع ثم أبعدها منه دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة 8 سقط محمد شريف لاعب الأهلي أمام منطقة الجزاء واحتسبها حكم اللقاء خطأ على انبي وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب إنبي.

وفي الدقيقة 11 راوغ محمود عبد المنعم كهربا دفاع انبي، وتدخل معه لاعب انبي أسقطه في مكان مميز لصالح الأهلي ولكن لم يستغله لاعبي الأحمر وانتهت الكرة بدون أي خطورة.

الدقيقة 13 أهدر محمد شريف كرة هدف مؤكد للأهلي، بعد مهارة رائعة من أحمد عبد القوي الذي مرر له كرة بالمقاس، ولكنه لم يسددها جيداََ ورفض تمريرها لكهربا الذي كان منفرداََ بالحارس.

وهدأت المباراة عدة دقائق دون تشكيل أي فريق هجمة خطيرة على الطرف الأخر، واستمر اللقاء بنتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة، انفرد ابراهيم جلال لاعب انبي بعد تمريرة رائعة من مهاب ياسر الذي وضع جلال منفرداََ بمحمد الشناوي ولكن أهدرها اللاعب بطريقة غريبة وحرم انبي من هدف تقدم.

الشوط الثاني.. 
مارس لاعبي الاهلي الضغط على انبي منذ الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، ولكن لم يستطيع أن يخترق دفاعات الفريق البترولي وتسجيل هدف التقدم.

وأجرى بيتسو موسيماني تبديل بخروج محمود عبد المنعم كهربا، وحل ميكيسوني بدلاََ منه.

تشكيل انبي..

حراسة المرمى: محمود جاد.


خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل - حسام عرفات - إبراهيم جلال.

خط الوسط: إبراهيم القاضي - أحمد العجوز - مهاب ياسر.

خط الهجوم: مصطفى جمال - مصطفى ياسر شكشك - زياد كمال.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا - أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمد شريف
 

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