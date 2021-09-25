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التنمية المحلية:مبادرة مشروعك وفرت قروضا ب 21 مليار جنيه

خالد قاسم متحدث التنمية
خالد قاسم متحدث التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة مشروعك شهدت طفرة  بداية من 2018  من حيث عدد المشروعات. 

 

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر “اكسترا نيوز”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن مبادرة مشروعك مولت 3500 مشروع بقروض تتجاوز 746 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه المشاريع وفرت 32 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وتابع متحدث التنمية المحلية، منذ إطلاق المبادرة عام 2015  مولت المبادرة  180 ألف مشروع بإجمالي قروض تتجاوز 21 مليار جنيه وتوفير فرص عمل  لمليون و 125 ألف .

وكشف خالد قاسم أن المرأة تستفيد ب 64.8 % من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذى يدعم تطوير فكر ريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح أن مبادرة "مشروعك" تمتلك 260 مقرا بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنها تستهدف تنفيذ 333 مجمع حرفي واستخراج رخص التشغيل للمحال التجارية، إلى جانب تسويق المنتجات عن طريق الإنترنت.

التنمية المحلية مبادرة مشروعك مشروعك متحدث التنمية المحلية الاعلامية رانيا هاشم

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