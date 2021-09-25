خاص| زيادة المعاشات.. غادة جبارة تعلق على قرارات الرئيس لدعم الفنانين.. فيديو

أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الفن والفنانين في مصر.

قالت دكتورة غادة جبارة، لـ كاميرا “صدى البلد”: “ الرئيس السيسي مهتم جداً بالفن، عندما كنت عميد معهد السينما وقمت بتصوير المبنى الذي سيتم افتتاحه خلال أيام، طلبت الدعم حينها من الرئيس، وقمت بإرسال الصور لرئاسة الجمهورية، وجدت بعد مرور يومين فقط مانشيت في الجرائد أن الرئيس السيسي يناشد بتطوير معهد السينما لتطوير الفن والسينما بشكل عام".

وتابعت: "هذة الاستجابة السريعة تدل على اهتمامه بالفن والفنانين وأن القوة الناعمة هي أكبر قوة يمكن أن يحارب بها قوة الظلام، وهذا بدليل مسلسل الاختيار وموكب المومياوات اللذان أبهرا العالم كله، والمشاركين في الاختيار أو الموكب هم خرجين معاهد الأكاديمية المختلفة”.

كما أضافت: "الرئيس له العديد من الخطابات لتطوير المعاشات الخاصة بالفنانين لأن هنالك عدد كبير من المنضمين للنقابات سواء السينمائية او الموسيقية او التمثيلية او الفن التشكيلي لا يحظون بمعاش ثابت، ويعتمدون فقط على معاش النقابة وهو ضئيل جداً، لا يمكن أن يعتمد عليه في العلاج أو الأكل أو الأقامة، لذلك الرئيس السيسي وجه خطابا لوزيرة التضامن وفي الحقيقة أجرت معنا أكثر من اجتماع وهي متحمسة جدا لكي نأخذ خطوات تنفيذة لزيادة المعاشات، والقرار في مجلس الشعب وأتمنى أن يتم التضديق عليه لنكون أخذنا الخطوة الأهم لأني أيضاً وكيل نقابة المهن السينمائية، ورئاسة الجمهورية يعلم جيدا تأثير الفن".