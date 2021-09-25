وزير الصحة الأسبق: استمرار إصابات كورونا حتى هذا التوقيت.. فيديو

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المنحى الوبائي في مصر يشهد تصاعدا خلال الفترة الحالية، معقبا: "هذا التصاعد للمنحنى الوبائي كان متوقعا".



وأضاف "العدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الموجة الرابعة وصلت مصر وهناك زيادة في أعداد المصابين، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة إلى 3 أو 4 أسابيع قادمة".



وأشار: "فترة الارتفاع في المنحنى الوبائي مرتبطة بأشياء كثيرة، منها المناعة والتعامل بصورة إيجابية مع الجائحة، خاصة بعد اعتياد العالم وقدرته على مواجهة الجائحة".



أوضح: "الفيروس له معاملة خاصة، ويجب أن نأخذ حذرنا في كل الإجراءات الاحترازية التي أصبحت منهج حياة.. لأن التعامل في العالم قبل الجائحة أصبح يختلف عن ما كان قبل الجائحة"، مشيرا إلى أن الوضع في مصر أصبح مطمئن بسبب كثرة ووفرة اللقاحات، ولا يوجد أزمة في اللقاحات.



هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إنه يوجد تصاعد بأعداد إصابة فيروس كورونا، بالموجة الرابعة، ونتوقع أن تكون ذروة الموجة، خلال ثلاث أو اربعة أسابيع، وستشهد الموجة الرابعة اقل عدد من حالات الوفيات، عن سابقتها.

وتتزايد المخاوف التي سببتها الموجة الرابعة من فيروس كورونا في ظل ظهور متحورات جديدة عالية الانتشار من الفيروس مثل متحور «دلتا بلس» ومتحور «مو».

ومتحورات كورونا الجديدة ربما يصعب التعامل معها بـ اللقاحات خاصة أن الفيروس في هذه المتحورات قد يتغير شكله كثيرا مما يضعف من فعالية اللقاحات.