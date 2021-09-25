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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفيس بوك يطلق خاصية مثيرة للجدل.. وخبير معلومات يصدم الجميع: "تحريض للفجور".. فيديو

خاصية كراش علي فيس
خاصية كراش علي فيس بوك

قال أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات ، إن خاصية الكراش التي ظهرت علي الفيس بوك حديثا بدعة وتدعو إلي الفجور والهدف منها هو التعبير عن الإعجاب من شخص لأخر .

 


واضاف احمد السخاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، ان خاصية كراش مثلها كـ مثل بقية التطبيقات الخاصة بتعارف الشباب بالبنات وهذا يدعوا إلى الانحراف المجتمعي ويجب مهاجة تلك التطبيقات .

 

الداخلية تكشف حقيقة فيديو عبر الفيس بوك لمشاجرة بين عائلتين في حلوان

 

نجحت أجهزة الأمن فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو  عبر الـ "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان .

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لعام 2019 بين عائلتين، وتم تصالحهما فى ذات التوقيت.

بالفحص من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه أحد أطرف المشاجرة ينتمى لإحدى العائلتين- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ،  أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بإعادة نشر الفيديو للعمل على ضبط أطراف الواقعة من العائلة الأخرى لتصالح عائلته معهم دون رغبته فى ذلك ، وأقر بقيامه بغلق الصفحة عقب نشر المقطع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي الفيس بوك خبير معلومات الكراش خاصية الكراش الإعجاب أحمد السخاوي

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