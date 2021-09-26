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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في البساتين

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصصهم فى سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة البساتين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان بلاغا بسرقة هاتف محمول من داخل محل بالبساتين، كشف عن تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحموله ، تم ضبطهم .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من صاحبة محل خياطة - كائن بدائرة القسم، قرر بإكتشافها سرقة هاتفها المحمول من داخل المحل ملكها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أنه بحيازة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) .

وباستدعائه ومناقشته عن مصدر الهاتف أقر بشرائه من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم ونفى علمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" .

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى " المغافلة، كسر الباب" .

وأقر بارتكابه عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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