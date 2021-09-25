مصلحة الضرائب الكل لابدان يدفع للدولة حقها.

قال الدكتور السيد صقرالمشرف على وحدة التجار الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن الأمور أصبحت واضحة تماما، لافتا إلى أن هناك من اليوتيوبرز و البلوجر مسجلين و لديهم سجل ضريبى .



و اضاف" صقر “خلال مداخلة هاتفية ببرنامجمن مصر المذاع على قناة" cbc "،انه تم انشاء وحدة تجارة إلكترونية بقرار من وزير المالية و بها العديد من الكفاءات.

وأوضح المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب ،أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ووزارة التصالات للتأكد من مصدر المعلومة.

اشار الى، ان مصلحة الضرائب لديها طرقها الخاصة للوصول لحجم الأموال الأصلية التي يتم تحصيلها في التجارة الالكترونية، لافتا إلى أن كل من يروج لفيديوهات على صفحته وتحقق مشاهدة ويحقق أرباحا يخضع للضريبة.



ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.