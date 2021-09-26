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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرعاية الصحية: حملات بالأقصر ضمن للتوعوية بمرض "ألزهايمر"..السبكي: تشغيل 8 مراكز ووحدات طب أسرة جديدة

صدى البلد

الرعاية الصحية: حملات طرق الأبواب ضمن حملة (مش هتنسانا) التوعوية بمرض "ألزهايمر" بالأقصر

الرعاية الصحية : الفحص الطبي الشامل على كبار السن في إطار الاحتفال العالمي لـ "ألزهايمر"

 السبكي: الفحص الطبي الشامل حق أصيل لكل منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

السبكي: تشغيل 8 مراكز ووحدات طب أسرة جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

السبكي: مراكز ووحدات طب الأسرة بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية

 السبكي: خدمات الرعاية الصحية الأولية محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولي
 

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدة حملات لطرق الأبواب ضمن فعاليات حملة (مش هتنسانا)، والتي أطلقتها الهيئة بالتزامن مع الاحتفال العالمي لـ "ألزهايمر" ، وتستمر حملة طرق الأبواب للكشف الطبي الشامل على كبار السن في الأقصر ، على مدار أسبوع في إطار مشاركة الهيئة في إحياء الاحتفال العالمي بمرض الزهايمر.

وتابع بيان الهيئة، أن حملات طرق الأبواب بمحافظة الأقصر شملت زيارات منزلية لإجراء الفحص الطبي الشامل لبعض كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء فحوصات قياس نسبة السكر في الدم ومعدل الضغط، وذلك بهدف الاطمئنان على صحة أهالينا وخاصة في الفئات العمرية الأكثر احتياجًا للرعاية العلاجية بمحافظة الأقصر.  

وخلال الحملة، قام فريق المبادرات والتوعية بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بتوزيع الأدوية على أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى توعيتهم   بتعليمات أخذ جرعات الأدوية، والتأكيد على ذويهم بضرورة التواصل المستمر مع وحدات ومراكز طب الأسرة للمتابعة الدورية للحالة الصحية لذويهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في محافظة الأقصر، وخاصة أهالينا من كبار السن في الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا للخدمات والرعاية الصحية، والبعيدة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب بالمنازل، بهدف رفع الوعي لديهم عن اتباع نمط الحياة الصحية السليم،  وإجراء الفحص الطبي الشامل لهم في بيوتهم، دون الحاجة لانتقالهم إلى الوحدة أو مركز طب الأسرة لإجراء الفحوصات، والتي تعد واجب أصيل  والتزام على الهيئة تجاه منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف شمول التغطية الصحية كافة المنتفعين، وبما يسهم بشكل عام في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة (مش هتنسانا)، التوعوية بمرض "ألزهايمر" عبر صفحتها على الفيس بوك، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لـ "ألزهايمر"، استهدفت منها، التوعية بمرض ألزهايمر وأعراضه وأساليب الوقاية منه، وذلك من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء في هذا التخصص ، كما تم نشر ملصقات توعوية داخل الوحدات والمراكز مع عرض بعض الڤيديوهات التوعوية بالشاشات الداخلية لمنشآت الهيئة بالأقصر، علاوة على إنارة بعض المنشآت الطبية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر" باللون القرمزي، كمشاركة من الهيئة في إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر.

 

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل 8 منشآت صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الجاري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تشغيل 8 مراكز ووحدات صحة طب أسرة لانضمامها إلى إلى منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وشملت مركزين طب أسرة وهم (الكرنك الجديد، أصفون)، بالإضافة إلى 6 وحدات طب أسرة وهم (زرنيخ، النجوع بحري، العضايمه، النمسا، الرياينه، نجع الخطباء) بالأقصر.

وأضاف السبكي، أن إجمالي عدد المنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والتابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر بذلك بلغ 47 مركز ووحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر يصل عددهم إلى 59 مركز ووحدة طب أسرة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وتابع السبكي، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية هي بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية، وأنها تشكل محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولي، وتمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتوفير هذه الخدمات وتنويعها وتطويرها والتدريب المستمر للقائمين عليها بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة من أجل صحة أفضل للمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

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