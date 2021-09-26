عمرو أديب لـ دياب : إيه موضوع القاضية اللي في الأغنية.. والأخير: زملكاوي اللي كاتب وملحن.. فيديو

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وكشف دياب، سبب وجود كلمة "القاضية"، في أغنيته، قائلا: "عزيز الشافعي اللي كاتب وملحن وأكيد مش قاصده حاجه دا زملكاوي عظيم".



وأشار: "عزيز الشافعي كبير الزملكاوية وأنا معنديش شخصية في الحاجات دي"، مشيرا: " "مفيش حاجه اسمها غناء مهرجانات، لأن المهرجانات نوع من الموسيقى".



وأضاف: "المهرجانات طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، وبدأت تنتشر بشكل كبير ولا تنتمي للأغنية الشعبية"، مردفا: "هناك مطربيين شعبيين كتير مثل عدوية محمود الليثي ومصطفى حجاج".



وأوضح: "المطرب الذي يغني شعبي لا بد أن يكون بيغي كويس جدا وصوته مظبوط، ولازم صوته يملئ كل حواس المستمع".