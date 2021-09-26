تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

أطلق متجر العملات والمعادن النفيسة في ألمانيا عملات معدنية من الذهب الخالص تحمل صورة المستشارة «أنجيلا ميركل» احتفالا بـ ذكرى نهاية حقبتها التي استمرت 16 عامًا.

تحمل العملة الذهبية السنوات التي عملت فيها ميركل كمستشارة ألمانية في الفترة ما بين (2005-2021)، ويزن 0.3 جرام كما تبلغ تكلفته 49 يورو.

من المقرر أن تتنحى الزعيمة الألمانية في أعقاب انتخابات الأحد، وذلك بمجرد اختيار مستشارة جديدة لأنها كانت تخطط للابتعاد عن الأضواء في المعركة الانتخابية بينما تستعد للخروج من السياسة بعد 16 عامًا في السلطة لتعيش حياة طبيعية.

في غضون ذلك، سافرت يوم السبت إلى آخن، مسقط رأس خليفتها المحتمل أرمين لاشيت، لدعم حملته قبل تصويت الألمان.

وقد دعت المستشارة جميع المواطنين إلى إبقاء المحافظين في السلطة من أجل الاستقرار في ألمانيا.

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