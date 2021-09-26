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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

صدى البلد

استكملت محافظة دمياط حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة تعدى بقريتى الشعراء و العنانية بمركز دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى وجسور النيل وذلك بمساحة ١٦٣١ م٢. 

وأضافت "الدكتورة منال عوض " إلى أنه تم إزالة عدد ١٢٧حالات تعدى منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٤٣٥١ م٢. وفى سياق متصل،، وجهت "المحافظ" بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفورى لأى حالات تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى إسترداد أملاك الدولة للحفاظ على حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

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دمياط إزالة التعديات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الموجة ١٨

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