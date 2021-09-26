ليلي عز العرب : التمثيل كان الرغبة الأولى في حياتي وبدأت كومبارس صامت



أستضاف الإعلامي عمرو الليثي فى برنامجه "واحد من الناس"، نجوم وأبطال "عائلة جيجى" وهى الحكاية التي تسلط الضوء على هوس التريند والذي أصبح موضة ونوع من الجنون وخصوصا عند الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى وهوس على حساب اى قيمة واى صورة واى خصوصية.

قالت الفنانة ليلى عز العرب إن شخصيتها فى مسلسل عائلة جيجى جذبتها وهى الست أصيلة وناظرة مدرسة وتزوجت حبيبها وهناك تشابه بين شخصيتى الحقيقية وشخصية أصيلة بالمسلسل.

وأشارت إلي أن هناك تقاربا فى فكرة التناقش مع الشباب، وفى الحقيقة أحفادى عندهم هوس الترند، والأولاد ليل نهار على الموبايل.

وأكملت:" التمثيل كان الرغبة الأولى في حياتي وأخدت كورس وقمت بالتقاط بعض الصور من خلال استديو شهير وأرسلتها للريجيسيرات، وبدأت كومبارس صامت في حياتي المهنية، وبعدها وقفت أمام أحمد زكي وأول مخرج سمير سيف".