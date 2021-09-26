علي الأنور: عين شمس التخصصي لديها أفضل رعاية مركزة في مصر

يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم الأحد الموافق ٢٦سبتمبر مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي و التي تشمل مبنى الB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء , قسم القلب , قسم الأورام , الرعاية النهاريه , الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام , أقسام الباطنة العامة و المتخصصة ( وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ),قسم طب المناطق الحارة , الأمراض المتوطنة .

قال الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس إن مستشفى عين شمس التخصصي هي قلعة الطب في مصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف نشاهد الكثير من التطور علي كافة الأصعدة .



وأشار الدكتور علي الانور المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس إلى أننا نعمل دائما علي تحسن الخدمة الطبية للمواطنين من حيث تطوير المباني، منوها أن مستشفى عين شمس التخصصي لديها أفضل رعاية مركزة في مصر للإجراء بها عمليات الجراحة الكبري بالإضافة إلي عمليات زراعة الأعضاء.



وفي ذات السياق قال الدكتور وليد أنور مدير مستشفي عين شمس التخصصي إن الجامعة تجري تستكمل تطوير مستشفياتها مشيرا إلى أنه تم تطوير مستشفى عين التخصصي خلال ٥سنوات بتكلفة ٥٢٠مليونا لرفع الكفاءة المستشفي بجميع أقسامها.



كذلك سيتم افتتاح الرعاية المركزة (A) الخاصة بمرضى الجراحات و زراعة الأعضاء ، وذلك بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، ا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة ، ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، ا.د علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية , ا.د وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى , ا.د هشام انور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى أ.د محمد عوض تاج الدين المستشار الطبي لرئيس الجمهورية , السادة وكلاء كلية الطب ، المدير الطبي بالمستشفى ا.د محمد رزق و السادة مديري المستشفيات الجامعية و رؤساء الأقسام ، ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق و ا.د حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

جدير بالذكر أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة أ.د وليد انور عبد المحسن مدير المستشفى وا.د هشام أنور نائب مدير المستشفى وأ.د محمد رزق مدير الشئون العلاجيه على إستمرار عملية التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و كذلك المباني الطبية و الإدارية و يضم مبنى ( 158 سرير , 15 سرير رعاية متوسطة , 17 سرير رعاية نهارية بالأورام تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللازمة لمرضى الأورام و غرفة لتحضير العلاج الكيماوي .

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