عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علي الأنور: عين شمس التخصصي لديها أفضل رعاية مركزة في مصر

مجموعه من الإفتتاحات
مجموعه من الإفتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي

يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم  الأحد الموافق ٢٦سبتمبر  مجموعة من الافتتاحات  بمستشفى عين شمس التخصصي و التي تشمل  مبنى الB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء ,  قسم القلب , قسم الأورام , الرعاية النهاريه , الرعاية  المتوسطة لمرضى الأورام , أقسام الباطنة العامة و المتخصصة (  وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ),قسم  طب المناطق الحارة , الأمراض المتوطنة  .

 

قال الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس إن مستشفى عين شمس التخصصي هي قلعة الطب في مصر، مؤكدا أن  الفترة المقبلة سوف نشاهد الكثير من التطور علي كافة الأصعدة .

txt

تطوير مستشفي عين شمس التخصصي بتكلفة 520 مليون جنيه

txt

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. دورة مجانية فى اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس


وأشار الدكتور علي الانور المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس إلى أننا نعمل دائما علي  تحسن الخدمة الطبية للمواطنين من حيث تطوير المباني، منوها أن مستشفى عين شمس التخصصي لديها أفضل رعاية مركزة في مصر للإجراء بها عمليات الجراحة الكبري بالإضافة إلي عمليات زراعة الأعضاء.


وفي ذات السياق قال الدكتور وليد أنور مدير مستشفي عين شمس التخصصي إن الجامعة تجري  تستكمل  تطوير مستشفياتها  مشيرا إلى أنه تم تطوير مستشفى عين التخصصي خلال ٥سنوات  بتكلفة  ٥٢٠مليونا لرفع الكفاءة المستشفي بجميع أقسامها.


كذلك سيتم افتتاح الرعاية المركزة (A) الخاصة بمرضى الجراحات و زراعة الأعضاء ، وذلك بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،  ا.د أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة ، ا.د اشرف عمر  عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، ا.د علي الأنور  المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  , ا.د وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى  ,  ا.د هشام انور  نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى أ.د محمد عوض تاج الدين المستشار الطبي لرئيس الجمهورية ,  السادة وكلاء كلية الطب  ، المدير الطبي بالمستشفى  ا.د محمد رزق و السادة مديري المستشفيات الجامعية و رؤساء الأقسام ، ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق و ا.د حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

 

جدير بالذكر أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة أ.د وليد انور عبد المحسن مدير المستشفى وا.د هشام أنور نائب مدير المستشفى وأ.د محمد رزق  مدير الشئون العلاجيه على إستمرار عملية التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و كذلك المباني الطبية و الإدارية و يضم مبنى (   158 سرير , 15 سرير رعاية متوسطة , 17 سرير رعاية نهارية بالأورام  تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللازمة لمرضى الأورام و غرفة لتحضير العلاج الكيماوي .

242518576_974664096414649_112635537290122352_n
242518576_974664096414649_112635537290122352_n
242677822_4505291719492528_8240657578152632534_n
242677822_4505291719492528_8240657578152632534_n
242693098_659724995008093_931202895364117590_n
242693098_659724995008093_931202895364117590_n
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الإفتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي مركز زراعة الأعضاء الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام مستشفيات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

طبق دجاج وفطائر يدفعان الأمير هاري وميجان ماركل للتبرع بـ 25 ألف دولار

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

دعاء النبي في سجدة التلاوة

الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 أشقاء أثناء ذهابهم للعمل في سوهاج

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ