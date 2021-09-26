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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. دورة مجانية فى اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن دورة اللغة الإنجليزية المجانية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة.

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وجاء ذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية AUC والتى ينظمها مركز التطوير المهني UCCD بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. واوضح الدكتور خالد قدري انه سوف  يجري الامتحان يوم الاربعاء الموافق ٦ اكتوبر المقبل بمدرج استاذ دكتور حسين النوري ، كما يجب اجتياز امتحان تحديد المستوى بنتيجة Pre-intermediate أو اعلي وعلي الطلاب الحضور بأصل و صورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي وقلم رصاص وتسليم الاوراق بمبني (أ) الدور الثاني بمركز (UCCD) بعد إعلان نتيجة الامتحان يجب علي الطلبة المتقدمين استكمال نموذج التقديم الالكتروني.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZ_fSEenrysL95izuJhniFj4wUy11Cxp9n8Ef3anoXbd-FQ/viewform
علما بأنه سوف يغلق التقديم حين اكتمال العدد وسوف تعلن أسماء الطلاب المقبولين وجداول الحضور بالكلية لاحقا كما يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

عميد كلية التجارة جامعة عين شمس دورة اللغة الانجليزية لطلاب الفرق الثانية والثالثة الجامعة الأمريكية مركز التطوير المهني

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