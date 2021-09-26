بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. دورة مجانية فى اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن دورة اللغة الإنجليزية المجانية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة.



وجاء ذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية AUC والتى ينظمها مركز التطوير المهني UCCD بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. واوضح الدكتور خالد قدري انه سوف يجري الامتحان يوم الاربعاء الموافق ٦ اكتوبر المقبل بمدرج استاذ دكتور حسين النوري ، كما يجب اجتياز امتحان تحديد المستوى بنتيجة Pre-intermediate أو اعلي وعلي الطلاب الحضور بأصل و صورة كارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي وقلم رصاص وتسليم الاوراق بمبني (أ) الدور الثاني بمركز (UCCD) بعد إعلان نتيجة الامتحان يجب علي الطلبة المتقدمين استكمال نموذج التقديم الالكتروني.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZ_fSEenrysL95izuJhniFj4wUy11Cxp9n8Ef3anoXbd-FQ/viewform

علما بأنه سوف يغلق التقديم حين اكتمال العدد وسوف تعلن أسماء الطلاب المقبولين وجداول الحضور بالكلية لاحقا كما يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.