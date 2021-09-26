نائب: الصعيد لم يشهد المشروعات البترولية الكبرى إلا فى عهد السيسى

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن محافظات الصعيد لم تشهد المشروعات القومية والتنموية العملاقة بصفة عامة والمشروعات البترولية الكبرى إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أعلن فيها أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خاصة بمنطقة البحر الأحمر، في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة، والتي ستشاركها شركات أخرى كبيرة في مناطق الامتياز، بالإضافة إلى استعداد الشركات العالمية سواء الجديدة أو العاملة بالفعل في مصر لضخ استثمارات كبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن العام المالى الماضى قد شهد بالفعل تحقيق عدة اكتشافات بترولية جديدة رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، وجارى العمل على تنمية هذه الاكتشافات لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد المهندس طارق الملا بأن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتنفيذ أهداف الدولة فى تنمية وتحسين مستوى المعيشة فى محافظات صعيد مصر وتوفير خدمات حضارية للمواطنين، حيث يجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتوفير المنتجات البترولية منها مشروع انشاء مجمع التكرير بأسيوط، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبى لمجمع انتاج البنزين فضلاً عن بدء العمل فى توسعات مجمع انتاج السولار بأسيوط وهو ما سيغطى كافة احتياجات الصعيد من البنزين والمنتجات البترولية من مصافى التكرير الجارى العمل على تنفيذها ومما يحقق وفراً كبيراً فى تكاليف النقل من المحافظات الأخرى والتخفيف على الطرق، مشيراً إلى التوسع الكبير فى نشاط توصيل الغاز للمنازل فى اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشمل كافة قرى الصعيد والاهتمام الكبير بتوفير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ، ولفت إلى أن محافظات الصعيد تشهد حاليا توافرا فى اسطوانات البوتاجاز.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات الجيولوجى علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول التى أكد فيها أن متوسط إنتاج الشركة اليومى بلغ 5 .21 ألف برميل زيت خام وأكثر من 6 آلاف طن بوتاجاز و6 .3 مليار قدم مكعب غاز، مؤكداً على نجاح الشركة في مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية ليصل إجمالي الاحتياطي المتبقى المؤكد حوالى 134 مليون برميل زيت خام نتيجة تحسن أداء الآبار وزيادة معامل الاسترجاع من خلال عمل دراسات إعادة تقييم الخزانات، ولفت البطل إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة الإنتاج من خلال تنفيذ برنامج مكثف لعمليات البحث والاستكشاف والتنمية يهدف إلى حفر 11 بئر استكشافى باستثمارات 5 .31 مليون دولار بالإضافة إلى حفر 13 بئر تنموى بإجمالى استثمارات حوالى 27 مليون دولار اضافة الى تأكيد " البطل " على أن إجمالي العملاء الذين تم توصيل الغاز لهم وصل إلى حوالى 5 .1 مليون عميل منزلى وتجارى وصناعى بمحافظات الصعيد، وأنه قد تم التوصيل لأكثر من 181 ألف عميل خلال العام المالى الماضى وأنه تم ادخال خدمة تموين السيارات بالغاز بعدد من المحطات بمحافظات الصعيد ليصل إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 51 محطة حتى يونيو 2021 ، مؤكداً على نجاح سياسة الشركة من خلال ترشيد الانفاق في خفض اجمالى المصروفات بنسبة 9% عن العام المالى السابق.

وكان الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد ترأس الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والمستشار شريف الشاذلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية ونواب رئيس شركة جنوب الوادى ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ومحمد عبد الفتاح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وأمجد منير رئيس صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية.